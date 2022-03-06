Gana'da Bağımsızlık Günü kutlandı
Batı Afrika ülkesi Gana, bağımsızlığının 65'inci yılını kutladı.
Batı Afrika ülkesi Gana, bağımsızlığının 65'inci yılını kutladı.
Ülkenin orta bölgesindeki Cape Coast şehrinde düzenlenen törene, Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun yanı sıra yardımcısı Mahamudu Bawumia, Barbados Başbakanı Mia Mottley ve çok sayıda davetli katıldı.
Devlet Başkanı Akufo-Addo, törende yaptığı açıklamada, vatandaşları ülkenin birliğini ve barışını korumaya çağırdı.
Ülkenin gelişimi için vatandaşların verilen fırsatları kendi çıkarları için kullanmamaları gerektiğine işaret eden Akufo-Addo, "Yanlış seçimler yaparsak, işleri düzeltmek için harekete geçmeliyiz." dedi.
Gana, 6 Mart 1957'te İngiliz sömürgesinden çıkıp bağımsızlığını kazanmıştı.