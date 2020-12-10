Gana'da ana muhalefet partisinden devlet başkanlığı seçim sonucuna itiraz

Gana'da ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre (NDC), 7 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçim sonucuna itiraz etti.

Gana'da ana muhalefet partisi Ulusal Demokratik Kongre (NDC), 7 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçim sonucuna itiraz etti.

Muhalefet partisindeki Meclis Üyesi Haruna İddrisu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Elimizdeki kanıtlar, bu sahte ve aceleye getirilmiş seçim sonuçlarını kabul etmemizi imkansız kılıyor." dedi.

İddrisu, seçimlerin sonuçlarına bakılınca ülke demokrasisinin saldırı altında olduğunun anlaşıldığını ve bu durumdan kurtarılması gerektiğini ifade etti.

Seçimlerde 12 aday yarışmıştı

Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonunun verilerine göre, ülkede 7 Aralık'ta 12 devlet başkanı adayının yarıştığı seçimlerde, mevcut Devlet Başkanı Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo oyların yüzde 51,59'unu, muhalefet partisi adayı John Dramani Mahama ise oyların 47,36'sını almıştı.

Ülkede seçim sırasında çıkan şiddet olaylarında 5 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu