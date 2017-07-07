Gana'da Altın Madenindeki Göçük

Gana Maden ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Benito Owusu Bio, ülkedeki bir altın madeninde pazar günü meydana gelen göçükte 39 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Bio, Western bölgesine bağlı Nsuta kentinde yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde yaşanan kazada göçük altında kalan 22 kişiyi kurtarma çalışmalarını durdurduklarını söyledi.



Bakan Yardımcısı Bio, olayın ardından 17 cesedin enkazdan çıkarıldığını hatırlatarak, göçük altında kalan 22 kişinin de öldüğünün kabul edildiğini, bu noktada toplamda 39 madencinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.



Polis yetkilisi Atsu Dzinaku, basına yaptığı açıklamada, enkazdan en az 17 cesedin çıkarıldığını duyurmuştu. Göçükten yaralı kurtarılan 5 madencinin hastanede tedavi altına alındığını söyleyen Dzinaku, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktarmıştı.