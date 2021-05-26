Gana'da altın madeninde göçük meydana geldi
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Gana'da altın madeninde göçük meydana geldi

Gana'da altın madeninde göçük meydana geldi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Central bölgesinde altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Central bölgesinde altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Afet ve Yönetim Organizasyonu (NADMO) Central Direktörü Isaac Gyasi, yaptığı açıklamada, Central bölgesine bağlı Breman kentinde yasa dışı faaliyet gösteren altın madeninde meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Göçük altında kalan 2 kişinin ağır yaralı olarak çıkarıldığını aktaran Gyasi, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ulusal basında çıkan haberlerde, enkaz altında en az 30 kişinin kaldığı belirtildi.

Gana'da 2017'de kurulan Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü tarafından başlatılan operasyonlarda, yasa dışı olarak çalışan maden ocaklarının faaliyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri, hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen çökmeler ölümlere neden oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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