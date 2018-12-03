Gana'da Akademisyenlerin Grevi Hükümeti Kızdırdı

Gana'da düşük maaşları protesto eden akademisyenlerin grevi nedeniyle hükümet kararıyla üniversitelerde eğitime süresiz ara verildi.

Gana Eğitim Bakanlığı Basın Sözcüsü Vincent Ekow Assafuah, yerel basına yaptığı açıklamada, akademisyenlerin başlattığı grevi "gereksiz" bulduklarını belirterek, bu nedenle 46 üniversitede eğitime süresiz ara verildiğini duyurdu.

Assafuah, "Akademisyenler, uzlaşmaya hazır değil, o yüzden biz de öğrencilerin evlerine gitmesini istedik." dedi.

Gana'daki akademisyenler, ekim ayında yetersiz eğitim kaynakları ve hükümetin maaşları düşük tuttuğu gerekçesiyle süresiz grev başlatmıştı. O zamandan bu yana hükümet ile akademisyen arasında hiçbir görüşme olmamıştı.