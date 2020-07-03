Gana'da 50 kaçak madenci yakalandı
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Gana'da 50 kaçak madenci yakalandı

Batı Afrika ülkesi Gana'da yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonda 50 kaçak madenci gözaltına alındı.

Gana'da 50 kaçak madenci yakalandı
03.07.2020 03:53 | Son Güncelleme: 03.07.2020 03:59

Batı Afrika ülkesi Gana'da yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonda 50 kaçak madenci gözaltına alındı.

Western Operasyon Sözcüsü Andy Sowatey, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletin East Akim bölgesinde yasa dışı madencilik yapanlara operasyon düzenlendiğini belirtti.

Sowatey, aralarında Çinli, Gineli ve Burkina Fasolu olmak üzere 50 kişinin yakalandığını ifade etti.

Andy Sowatey, operasyonda kaçak maden ocağında kullanılan makine, alet ve silahlara el konulduğunu aktardı.

Tarihte, "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreten ülkeleri arasında bulunuyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor.

Gana'da yasa dışı maden ocaklarının önlenmesi amacıyla 3 yıl önce Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü kuruldu.

Kaynak: AA

Manşet

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