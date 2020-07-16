Gana'da 2 bin 65 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadar 2 bin 65 sağlık çalışanı enfekte oldu.

Batı Afrika ülkesi Gana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında şimdiye kadar 2 bin 65 sağlık çalışanı enfekte oldu.

Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, ülkede mart ayında ilk Kovid-19 vakası görülmesinden bu yana 2 bin 65 sağlık personelinde virüsün tespit edildiğini açıkladı.

Bunlardan 1870'inin iyileştiğini kaydeden Kuma-Aboagye, şimdiye kadar 4 doktorun da yaşamını yitirdiğini aktardı.

Kuma-Aboagye, ülkede her gün artan Kovid-19 vakalarının endişe verici olduğunu belirterek, "Koronavirüs gerçektir. Bu zor zamanlarda sağlık çalışanları hayatını tehlike atıyor. Biz vatandaşlar olarak evlerimizde oturarak ve tedbirlere uyarak onlara yardımcı olalım." dedi.

Gana'da şimdiye kadar 26 bin 125 Kovid-19 vakası görüldü, 139 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA