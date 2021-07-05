Gana'da 135 öğrencide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

HABER

SON DAKİKA

MAGAZİN

SPOR

EKONOMİ

İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gana'da 135 öğrencide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi

Gana'da 135 öğrencide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Gana'da 135 öğrencide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantına rastlandığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'da 135 öğrencide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantına rastlandığı bildirildi.

Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, geçen ay Achimota Okulundan 3 öğrencinin grip şikayetiyle hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Bu şikayetin ardından okulda 550 öğretmen ve öğrenciye Kovid-19 testi yapıldığını aktaran Kuma-Aboagye, 135 çocukta Delta varyantına rastlandığını söyledi.

Kuma-Aboagye, virüse yakalanan öğrencilerin asemptomatik ya da çok hafif ila orta derecede belirti gösterdiğini ifade etti.

Virüsün yayılmaması için önlemler aldıklarını aktaran Kuma-Aboagye, "Virüse yakalananların çoğu yatılı öğrenci değil. Bu nedenle virüsün topluma yayılmaması için öğrencilere stratejik testleri yapıyoruz." dedi.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 96 bin 317 kişide virüse rastlandı, bunlardan 93 bin 948'i sağlığına kavuşurken virüs nedeniyle 796 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Taner Ölmez Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Metin Oktay Abdullah Avcı Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gana'da 135 öğrencide Kovid-19'un Delta varyantı tespit edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 15:03:57. #1.16#

title