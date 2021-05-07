Gana, COVAX kapsamında ikinci parti AstraZeneca aşısını teslim aldı

Gana, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen ikinci parti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını teslim aldı.

Gana, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen ikinci parti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını teslim aldı.

Hindistan Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen ve UNICEF tarafından temin edilen ikinci parti 350 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı, Tük Havayolları ile başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, COVAX'tan teslim alınan 350 bin doz AstraZeneca aşısı ile ülkede ikinci kitlesel aşılamanın başlatılacağını belirtti.

COVAX kapsamında toplam 950 bin Kovid-19 aşısının temin edildiğini kaydeden Kuma-Aboagye, 350 bin doz aşı daha alınacağını söyledi.

Gana, Afrika COVAX kapsamında ilk aşı alan ülke oldu

Afrika'da COVAX kapsamında ilk Kovid-19 aşısını teslim alan ülke olan Gana, 24 Şubat'ta 600 bin doz AstraZeneca aşısı teslim almıştı.

Gana, daha önce Rusya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN ve COVAX'tan 4 milyon 222 bin Kovid-19 aşısı teslim almıştı.

Ülkede 1 Mart'ta başlatılan kitlesel aşılama sürecinde 1 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 92 bin 856 kişi virüse yakalandı, bunlardan 90 bin 480'i sağlığına kavuştu, 783 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu