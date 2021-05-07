Gana, COVAX kapsamında ikinci parti AstraZeneca aşısını teslim aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Gana, COVAX kapsamında ikinci parti AstraZeneca aşısını teslim aldı

Gana, COVAX kapsamında ikinci parti AstraZeneca aşısını teslim aldı
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Gana, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen ikinci parti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını teslim aldı.

Gana, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderilen ikinci parti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarını teslim aldı.

Hindistan Serum Enstitüsü tarafından geliştirilen ve UNICEF tarafından temin edilen ikinci parti 350 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı, Tük Havayolları ile başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Gana Sağlık Hizmetleri Genel Direktörü Dr. Patrick Kuma-Aboagye, yaptığı açıklamada, COVAX'tan teslim alınan 350 bin doz AstraZeneca aşısı ile ülkede ikinci kitlesel aşılamanın başlatılacağını belirtti.

COVAX kapsamında toplam 950 bin Kovid-19 aşısının temin edildiğini kaydeden Kuma-Aboagye, 350 bin doz aşı daha alınacağını söyledi.

Gana, Afrika COVAX kapsamında ilk aşı alan ülke oldu

Afrika'da COVAX kapsamında ilk Kovid-19 aşısını teslim alan ülke olan Gana, 24 Şubat'ta 600 bin doz AstraZeneca aşısı teslim almıştı.

Gana, daha önce Rusya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN ve COVAX'tan 4 milyon 222 bin Kovid-19 aşısı teslim almıştı.

Ülkede 1 Mart'ta başlatılan kitlesel aşılama sürecinde 1 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 92 bin 856 kişi virüse yakalandı, bunlardan 90 bin 480'i sağlığına kavuştu, 783 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

- Hintliler yağmur için kurbağaları törenle evlendirdi
- Hintliler yağmur için kurbağaları törenle evlendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ersin Tatar Hulusi Akar Fahrettin Koca
Magazin Eda Ece Seda Sayan Özcan Deniz İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Metin Oktay Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gana, COVAX kapsamında ikinci parti AstraZeneca aşısını teslim aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:33:43. #1.15#

title