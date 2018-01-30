Gana Büyükelçisi Egaala'dan Türk İş Adamlarına Yatırım Çağrısı

Gana Büyükelçisi Egaala'dan Türk iş adamlarına yatırım çağrısı

Gana Ankara Büyükelçisi Salma Frances Manceel Egaala:

"Ganalılar Türklerin elini tutmak istiyor, umarım siz de onların elini tutarsınız"

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş:

"Gana bir fırsatlar ülkesi"

İZMİR - İzmir Ticaret Odası'nı ziyaret eden Gana Ankara Büyükelçisi Salma Frances Manceel Egaala, Gana'da yatırım yapanların 10 yıl vergiden muaf tutulduğunu ve Gana'nın birçok ihtiyacı bulunduğunu belirterek, "Ganalılar Türklerin elini tutmak istiyor, umarım siz de onların elini tutarsınız" dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Gana Ankara Büyükelçisi Salma Frances Manceel Egaala, Gana Kumasi Belediye Başkanı Osei Assibey Antwi ve beraberindeki heyeti ağırladı. Ziyarette konuşan Gana Ankara Büyükelçisi Salma Frances Manceel Egaala, Gana'da yatırım yapanların 10 yıl vergiden muaf olma imkanı bulunduğunu kaydederek, Gana'da yatırım yapmaları için Türk iş adamlarına çağrı yaptı.

"Gana bir fırsatlar ülkesi"

2013 yılında Gana'ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve bakan düzeyinde görüşmeler yaptığını belirten Ekrem Demirtaş, Gana heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Gana'nın Türk yatırımcılar için önemli bir ülke konumunda bulunduğuna dikkat çeken Demirtaş, "Gana bizim için çok önemli bir ülke. 2013 yılında Gana'ya güzel bir seyahat yapmıştık. Güzel bir ülkeniz var. Gana bir fırsatlar ülkesi. Batı Afrika'nın bir ticaret merkezi. Bu ziyaret vesilesiyle İzmir kamuoyu Gana'daki fırsatlardan haberdar olacaktır. Biz de duyurusunu yapacağız. İnşallah önümüzdeki yıl Gana'ya bir ziyaret daha yaparız" dedi.

"Yatırımları koruma kurumumuz var"

Gana'nın kurulduğu günden bu yana Türkiye ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu belirten Gana Ankara Büyükelçisi Salma Frances Manceel Egaala, şöyle konuştu:

"Diplomatik anlamda üst düzey ilişkilere sahibiz çünkü iki ülke arasında cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaretler oluyor. Bu ziyaretler dışında iki ülke arasında imzalanmış pek çok anlaşma var. Tüm bu imzalanan belgelerin tamamlanması için birlikte çalışmalıyız. İki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirerek bunu sağlayabiliriz. Gana, Batı Afrika'da iş yapmak için en iyi yer. Çünkü Gana'daki halk Türklere karşı sıcak ve misafirperver. Aynı zamanda Batı Afrika'daki en duyarlı ülke. Çünkü savaş geçmişimiz yok ve demokratik bir ülkeyiz. Oylama ile hükümetimizi değiştiriyoruz. Aynı zamanda Gana Hükümeti koruyan kanunlarla devreye giriyor. Hükümet bizzat sizin yatırımlarınızı koruyor. Gana'da yatırımları koruma kurumumuz var ve aynı zamanda yatırımcılar için de bir alan var."

"Türk yatırımcıların gelmesini istiyoruz"

Gana'da yatırım yapanların 10 yıl vergiden muaf olduğunu dile getiren Egaala, "Vergiden muaf gelip üretim yapıp ihracat yapmak için harika bir fırsat. Gayet eğitimli bir insan kaynağımız var. Ürettiğinizin yüzde 70'ini ihraç edebiliyorsunuz. Fabrikanızı Gana'da kurarsanız 400 milyon kişilik Batı Afrika pazarına erişmiş oluyorsunuz. Yeni bir ülke olduğumuz için neredeyse her şeye ihtiyacımız var. Ne kadar erken gelirseniz o kadar iyi fırsatlar yakalarsınız. Ülkemiz şu an bütün dünyaya açık ama ben Türkiye'nin en öncelikle gelmesini istiyorum. 4 yıl önce Türkiye'ye geldiğimde İzmir'i de ziyaret etmiştim. Türkiye'ye aşık oldum. Bu ülkeye büyükelçi olacağım hayalimde bile yoktu. Bugün büyükelçi olarak buradayım; aşık olduğum ülkeye büyükelçi oldum. Türkçe'yi öğrenmeye de başladım. 15 yıl içinde Türkiye'de çok şey değiştirdiniz. Ganalılar sizin elinizi tutmak istiyorlar umarım siz de onların elini tutarsınız. Biz istiyoruz ki Gana'ya gelin yatırım yapın ve bu yatırımlar artsın. Sizinle birlikte çalışmak bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Yatırımcılara farklı iş alanları

Gana'nın en önemli ticaret şehirlerinden Kumasi Belediye Başkanı Osei Assibey Antwi ise şunları söyledi:

"Kumasi, Batı Afrika için bir ticaret merkezi konumunda ve çok farklı iş imkanları var. İyi üniversitelerimiz var. Hükümet ulaşımı da kolaylaştırmak için havalimanının modernizasyonunu düşünüyor. Bu bölgede oteller ve alışveriş merkezleri de yer alacak. Üniversiteler sayesinde işçi kapasitesi sorun değil. Bu nedenle iş adamları buraya gelip bir üretim tesisi kurabilirler. Türkiye'de iş alemini kakao üretimi yapması için ülkemize davet ediyoruz. 40 yıl önce sadece bir firma vardı kakao üretimi yapan ve şu anda kakaonun konulduğu çuvalları da yapan bir firma var. Onu bile kursanız bunun bir faaliyet alanı olur şehrimizde. Altın işleme yatırımcılarına da ihtiyacımız var. Altın işlenir ve ziynete dönüşürse daha fazla kar getirir. Elmaslarımız var ama biz bunu kesip işleyemiyoruz. Kapı ve mobilya üretimi ile ilgili bir iş alanı da düşünebilirsiniz. Bizim bol miktarda kerestemiz var. Bunları işleyip satabilirsiniz. Plastiği de işlemek için yatırıma ihtiyacımız var."