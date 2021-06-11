Gana bir günde 5 milyon fidan dikti

Gana'da, ormanlık alanların yok olması tehdidine karşı başlatılan "Yeşil Alan" kampanyası kapsamında bir günde ülkenin farklı bölgelerinde 5 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Gana'da, ormanlık alanların yok olması tehdidine karşı başlatılan "Yeşil Alan" kampanyası kapsamında bir günde ülkenin farklı bölgelerinde 5 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'nun devlet başkanlığı konutunda Moringa ağacı dikmesinin ardından ülkenin 16 bölgesinde 5 milyon fidan dikildi.

Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, ülkenin kaybolan orman örtüsünü yeniden kazanmak gerektiğini vurguladı.

Ülkenin orman kaynaklarını yeniden eski haline döndürmeyi amaçladıklarını kaydeden Akufo-Addo, "Bunu yapmak için yarın veya yarından sonraki bir gün değil, şimdi harekete geçmeliyiz." dedi.

Akufo-Addo, bugünkü etkinliğin tek seferlik olmayacağının, her yıl ülke çapında fidan dikileceğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu