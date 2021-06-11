Gana bir günde 5 milyon fidan dikti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gana bir günde 5 milyon fidan dikti

Gana bir günde 5 milyon fidan dikti
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Gana'da, ormanlık alanların yok olması tehdidine karşı başlatılan "Yeşil Alan" kampanyası kapsamında bir günde ülkenin farklı bölgelerinde 5 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Gana'da, ormanlık alanların yok olması tehdidine karşı başlatılan "Yeşil Alan" kampanyası kapsamında bir günde ülkenin farklı bölgelerinde 5 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Devlet Başkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'nun devlet başkanlığı konutunda Moringa ağacı dikmesinin ardından ülkenin 16 bölgesinde 5 milyon fidan dikildi.

Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, ülkenin kaybolan orman örtüsünü yeniden kazanmak gerektiğini vurguladı.

Ülkenin orman kaynaklarını yeniden eski haline döndürmeyi amaçladıklarını kaydeden Akufo-Addo, "Bunu yapmak için yarın veya yarından sonraki bir gün değil, şimdi harekete geçmeliyiz." dedi.

Akufo-Addo, bugünkü etkinliğin tek seferlik olmayacağının, her yıl ülke çapında fidan dikileceğinin altını çizdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Veysel Eroğlu Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Atilla Taş Fatma Turgut Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya
Spor Diego Sergen Yalçın Roland Garros Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gana bir günde 5 milyon fidan dikti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 23:35:39. #1.14#

title