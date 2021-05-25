Gana, Afrika'daki Kovid-19 aşılarının üretim merkezi olarak seçildi
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Gana, Afrika'daki Kovid-19 aşılarının üretim merkezi olarak seçildi

Gana, Afrika'daki Kovid-19 aşılarının üretim merkezi olarak seçildi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Avrupa Komisyonunun, Gana'yı Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretim merkezlerden biri olarak seçtiği bildirildi.

Avrupa Komisyonunun, Gana'yı Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretim merkezlerden biri olarak seçtiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Sorumlusu Eugene Arhin, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo'nun Belçika ziyaretinde AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüştüğünü belirtti.

Arhin, görüşmenin ardından AB Komisyonu tarafından Gana'nın Afrika'daki Kovid-19 aşılarının üretim merkezlerden biri olarak seçildiğini ifade etti.

Eugene Arhin, AB ve Gana'dan görev gücü ekibinin bu girişimin gerçekleştirilmesine yönelik yöntemleri görüşmek için en kısa sürede toplanacağını aktardı.

Arhin, girişimin Avrupa Yatırım Bankası tarafından desteklenebileceğini kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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