Gana, ABD'nin gönderdiği 1,3 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı - Haberler
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Gana, ABD'nin gönderdiği 1,3 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Gana, ABD'nin gönderdiği 1,3 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldı

Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 1,3 milyon doz, Angola'ya ulaştı.

Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısından 1,3 milyon doz, Angola'ya ulaştı.

ABD'nin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında gönderdiği 1,3 milyon doz aşı, başkent Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'nda Ganalı yetkililere teslim edildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kwaku Ampratwum Sarpong, aşıların ulusal Kovid-19 aşı programında kritik bir zamanda geldiğini belirtti.

Aşıların hayatı kurtarıcı olduğunu ifade eden Sarpong, virüsü yenmek için halka aşı olmaları çağrısı yaptı.

Yıl sonuna kadar 20 milyon kişiye aşı yapılması hedefleniyor

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, bu ayın sonuna kadar ülkeye daha fazla aşı geleceğini ve yıl sonuna kadar 20 milyon kişiye aşı yapmayı hedeflediklerini belirtmişti.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da, salgının başından bu yana 130 bin 827 kişi virüse yakalandı, bunlardan 128 bin 885'i sağlığına kavuştu, 1208 kişi yaşamını yitirdi.

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AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri

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