Gana, 42 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacak
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Gana, 42 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacak

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Gana, 42 milyon doz daha Kovid-19 aşısı alacak

Batı Afrika ülkesi Gana'nın Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hükümetin 42 milyon doz daha aşı satın alacağını belirtti.

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Batı Afrika ülkesi Gana'nın Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında hükümetin 42 milyon doz daha aşı satın alacağını belirtti.

Akufo-Addo, yaptığı açıklamada, bu aşıların ülkenin yıl sonuna kadar 20 milyon kişiye aşılama hedefini destekleyeceğini işaret ederek, "Bu (42 milyon doz aşı), ülkemizin tüm yetişkin nüfusunun yıl sonuna kadar aşı olabileceğini anlamına geliyor." dedi.

Gana, daha önce Rusya, Hindistan, Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN ve Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) 822 bin Kovid-19 aşısı teslim almıştı.

Ülkede 1 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşısı kampanyasında şimdiye kadar 500 bine yakın kişiye yapıldı.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 90 bin 94 kişi virüse yakalandı, bunlardan 86 bin 749'u sağlığına kavuştu, 740 kişi ise virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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