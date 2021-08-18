Gana, 249 bin 600 doz AstraZeneca aşısını teslim aldı

Batı Afrika ülkesi Gana'ya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 249 bin 600 doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

Batı Afrika ülkesi Gana'ya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 249 bin 600 doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

Yerel basındaki haberlere göre, İngiltere tarafından temin edilen ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) yardımıyla gönderilen 249 bin 600 doz AstraZeneca aşısı, başkent Akra'da yetkililere teslim edildi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Tina Mensah, yaptığı açıklamada, aşıların ulusal Kovid-19 aşı programında kritik bir zamanda geldiğini belirtti.

Mensah, aşıların salgınla mücadelede yardımcı olacağını ifade ederek, Kovid-19'a karşı halkı aşı olmaları çağrısında bulundu.

Ekime kadar 18 milyon doz Kovid-19 aşısı alımı hedefleniyor

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, dünya pazarında Kovid-19 aşı sıkıntısı olduğunu ancak ekim sonuna kadar 18 milyon doz Kovid-19 aşısı almayı hedeflediklerini belirtmişti.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da, salgının başından bu yana 112 bin 378 kişi virüse yakalandı, bunlardan 105 bin 168'i sağlığına kavuştu, 945 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu