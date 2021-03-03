Gana, 2020'de 140 ton altın üretti

Afrika kıtasının en büyük altın üreticisi olan Gana, geçen sene 140 ton altın üretti.

Afrika kıtasının en büyük altın üreticisi olan Gana, geçen sene 140 ton altın üretti.

Gana'da faaliyet gösteren Gold Fields şirketinin verilerine göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkede 2020'de 140 ton altın üretildi.

Üretimi geçen sene Kovid-19 nedeniyle yüzde 7,5 düşse de Gana, kıtada en çok altın üreten ülke konumunu korudu.

Gana Arazi ve Tabii Kaynaklar Bakanı Kwaku Asomah-Cheremeh, Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kapatılan madencilik alanlarının bu sene yeniden açılacağını ifade etmişti.

Ülkede geçen sene Kovid-19 nedeniyle bazı madencilik alanları kapatılmış, bazı alanların faaliyet göstermesine geçici olarak izin verilmişti.

Gana, altın üretiminde dünyada yedinci sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu