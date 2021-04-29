Gana, 200 bin AstraZeneca aşısı daha alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gana, 200 bin AstraZeneca aşısı daha alacak

Gana, 200 bin AstraZeneca aşısı daha alacak
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Batı Afrika ülkesi Gana'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 200 bin doz daha AstraZeneca aşısı alacağı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 200 bin doz daha AstraZeneca aşısı alacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Batı ve Orta Afrika Bölge Sağlık Sistemlerinin Güçlendirilmesi Danışmanı Suzie Villeneuve, yaptığı açıklamada, Gana'nın aşıları UNICEF'ten alacağını belirtti.

Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu da bu aşıların ülkenin yıl sonuna kadar 20 milyon kişiyi aşılama hedefini destekleyeceğini söyledi.

Gana, daha önce Rusya, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN ve Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) 4 milyon 222 bin Kovid-19 aşısı teslim almıştı.

Ülkede 1 Mart'ta başlatılan kitlesel aşılama sürecinde şimdiye kadar 1 milyona yakın kişiye aşı yapıldı.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 92 bin 513 kişi virüse yakalandı, bunlardan 90 bin 151'i sağlığına kavuştu, 779 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Vedat Bilgin Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Ömer Ali Mete Kalkavan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gana, 200 bin AstraZeneca aşısı daha alacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 02:12:00. #1.16#

title