Gana, 165 bin doz AstraZeneca aşısı daha teslim aldı
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Gana, 165 bin doz AstraZeneca aşısı daha teslim aldı

24.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:30
Gana, 165 bin doz AstraZeneca aşısı daha teslim aldı

Batı Afrika ülkesi Gana'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında telekomünikasyon şirketi MTN'den 162 bin doz daha AstraZeneca aşısı teslim aldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Gana'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında telekomünikasyon şirketi MTN'den 162 bin doz daha AstraZeneca aşısı teslim aldığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu yaptığı yazılı açıklamada, Gana'da faaliyet gösteren Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN'den 162 bin doz AstraZeneca aşısının teslim aldığını duyurdu.

Agyeman-Manu, MTN'nin bağışının "çok hoş bir rahatlama" sağladığını ifade etti.

MTN, Afrika Birliği'nin aşılama programını desteklemek için 25 milyon dolar destek verdi.

Gana, daha önce Rusya, Hindistan ve Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programından (COVAX) toplam 657 bin Kovid-19 aşısı teslim almıştı.

Ülkede 1 Mart'ta başlatılan kitlesel Kovid-19 aşısı kampanyasında şimdiye kadar 420 bin kişiye yapıldı.

Yaklaşık 31 milyon nüfusa sahip Gana'da salgının başından bu yana 89 bin 893 kişi virüse yakalandı, bunlardan 86 bin 248'i sağlığına kavuştu, 734 kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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