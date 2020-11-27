Gamze Taşcıer'in "Kısıtlamalardan sonra 100 müzisyen intihar etti" sözlerine MESAM Başkanı Mehmet Çırıka'dan açıklama
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Gamze Taşcıer'in "Kısıtlamalardan sonra 100 müzisyen intihar etti" sözlerine MESAM Başkanı Mehmet Çırıka'dan açıklama

27.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:27
Gamze Taşcıer'in

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Sayın Gamze Taşcıer, bir açıklamasında salgından dolayı getirilen kısıtlamalardan sonra 100 müzisyenin intihar ettiğini söyledi. Müzik ve Sahne Sanatçılar Sendikası Başkanı Mehmet Çırıka ise iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek Taşcıer'den açıklama beklediklerini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Taşcıer, eylül ayında yaptığı açıklamasında "Pandemi başladığından bu yana intihar eden müzisyenlerin sayısı yüze yaklaşmış. Müzik aletlerini satarak eve ekmek götürmeye çalışan müzisyenler var" ifadelerini kullandı.

"KAMUOYUNDA İNFİAL YARATMAYA ÇALIŞTI"

Müzik ve Sahne Sanatçıları Onursal Başkanı Mehmet Çırıka ise Taşcıer'in söylemlerinden sonra basın açıklaması yaptı. Çırıka tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Müzik emekçilerinin sorunlarına sahip çıkmak destek olmaktan ziyade, dikkati çekmek, gündeme gelmek, kamuoyunda sansasyon ve infial yaratmak amacına yönelik olduğu düşünülen bu açıklamasıyla sayın Gamze Taşçıer' in amacına ulaşarak yazılı ve görsel basında önemli ölçüde yer almayı başardığı açıktır."

"Nitekim, yapılan bu açıklama doğrultusunda, intihar eden müzisyen konusu o tarihten bu yana zaman zaman yazılı ve görsel basınımız aracılığıyla kamuoyuna taşınmakta ve bu açıklamayla müzik sanatçılarına verilen maddi/manevi zararın boyutlarını giderek artmaktadır. Sayın Gamze Taşçıer'in bizce gerçeğe aykırı olduğu açık olan bu açıklaması, kendisini bir süre gündeme getirmiş olabilir. Ancak bu açıklamasının, gündeme getirilen müzik emekçilerine ve onların örgütlü sendikal mücadelelerine telafisi güç zararlar verdiğini ve sendika yöneticilerini de kamuoyu önünde zor durumda bıraktığını kendisine hatırlatmak isterim.

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"BELGELERLE KAMUOYUNA YENİDEN AÇIKLAMA YAPMALI"

"Bu nedenle, sayın Taşçıer'i bir an önce intihar ettiğini öne sürdüğü 100 müzisyen kardeşimizden bir kaçıyla ilgili bilgileri ve bu bunun kanıtlarını kamuoyu önünde açıklaması adeta zorunluluk haline gelmiştir. Aksi halde partisinin Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sanatçılar arasında duyulan güvensizliğin kendisi için de oluşacağının bilinmesini isterim."

"MÜZİK ÇALIŞANLARI EVLERİNE EKMEK GÖTÜRMEYE ÇALIŞAN ONURLU KİŞİLERDİR"

"Diğer yandan, müzik emekçilerinin bu tür zorluklar karşısında hemen intihar edebilen zayıf kişilikler olmadığını, onların çok büyük bir çoğunluğunun zaten en zor işkollarından birinde her türlü zorluklar altında çalışmalarını sürdürerek evlerine ekmek götürmeye çalışan onurlu ve namuslu insanlar olduğunu ve bundan böyle de onurlu yaşam mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini sayın Gamze Taşçıer'in yanı sıra halkımız tarafından da bilinmesini isterim. İntihar eden müzisyenler konusunun gündemden düşmemesi ve çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından zaman zaman gündeme getirilmesi sonucu, artık konu hakkında suskun kalmak mümkün olmadığından, gerçeğin ortaya çıkması ve kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi amacıyla bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur."

Açıklanan bu nedenlerle; Müzisyen camiası olarak, sayın Gamze Taşçıer'i "intihar eden 100 müzisyen" konusundaki beyanlarını doğrulayacak somut kanıtlarını bir an önce kamuoyuna açıklamaya çağırdığımızı belirtir, aksi halde şahsının kamuoyu önünde yalancı durumuna düşeceğini önemle hatırlatırım."

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