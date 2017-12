Gamze Özçelik'in Derneği Yardımlarını Sürdürüyor

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik'in başkanlığını yaptığı Umuda Koşanlar Derneği ile İyilik Delileri Grubu tarafından Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımı yapıldı.



Giyim eşyaları Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı aracılığıyla, soğuk kış mevsiminde üşümemeleri için ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıldı.Umuda Koşanlar Derneği Başkan Yardımcısı Ece Özhan, başkanları Gamze Özçelik'in, son yıllarda oyunculuk kariyerini askıya alarak zamanının büyük bir kısmını başkanı olduğu derneğin faaliyetlerine adadığını söyledi.



"ALLAH ONLARDAN RAZI OLSUN"



Dernek olarak Türkiye'nin dört bir yanında ki ihtiyaç sahiplerine ulaştıkları gibi Afrika ve Somali'de de yüzlerce çocuğa gıda, giyim ve ilaç yardımlarında bulunduklarını kaydeden Ece Özhan, "Ayvalık Şefkat Evleri Derneği'nin bizden destek istemesi üzerine Ayvalık'taki ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaştığımız için son derece mutluyuz" dedi.



Umuda Koşanlar Derneği ile koordineli çalıştıklarını ifade eden İyilik Delileri Grubu Genel Koordinatörü Neslihan Dural ise, Ayvalık'taki ihtiyaç sahibi çocuklar başta olmak üzere yoksul ve engellilere yönelik çalışmaları sürdüreceklerini vurguladı.



Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı da, "Allah onlardan razı olsun. Sadece bir kez ilçemizdeki acil ihtiyaçlı yoksullarımızın bulunduğunu kendilerine ilettim. Hemen dönüş yaparak yardım ellerini uzattılar. Gamze hanımın öncülüğünde hepsine sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.



(Suat Salgın/iha)