Gamze Özçelik'i duygulandıran ziyaret
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Gamze Özçelik'i duygulandıran ziyaret

19.03.2021 11:12 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:20
Gamze Özçelik'i duygulandıran ziyaret

Çocuklarla buluşmasında duygusal anlar yaşayan Özçelik, çektiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Çocuklarla buluşmasında duygusal anlar yaşayan Özçelik, çektiği fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Özçelik, fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Gana Tamele'de Umuda Koşanlar olarak oyun parkı yaptırdığımız sağır ve dilsiz çocuklarımızın okuyup, yaşadığı okula bir kez daha uğradık. Sessiz dünyalarına tanık olmanın, bakışlarla, kalpten kalbe konuşmanın güzelliğine şahit olmamın tarifi zor. Çok güzelsiniz be çocuklar "

Kaynak: Hürriyet

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