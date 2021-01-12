Gamze Okutucu kimdir? Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgilisi Gamze Okutucu kaç yaşında, nereli?

Birçok ünlüye menajerlik yapan ve organizasyonların aranan ismi Gamze Okutucu kimdir? Uraz Kaygılaroglu'nun sevgilisi Gamze Okutucu kaç yaşında, nereli?

Adı Uras Kaygılaroğlu ile anılan ve herhangi açıklamada bulunmayan Gamze Okutucu kimdir? Uraz Kaygılaroglu'nun sevgilisi Gamze Okutucu kaç yaşında, nereli?

GAMZE OKUTUCU KİMDİR?

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun olduktan sonra İspanya'da öğrenim hayatına devam etti. Film festivallerinde sponsorluk ve etkinlik organizasyonu alanlarında çalıştı. Ardından freelance sanatçı menajerliği ve etkinlik organizasyonları yaptı. 2017 yılından itibaren Önem Günal Menajerlik ajansı bünyesinde Reklam ve Basın Danışmanlığı yanı sıra oyuncu menajerliği yapıyor.

URAZ KAYGILAROĞLU VE GAMZE OKUTUCU

2019 yılında 5 yıllık eşi Melis İşiten'den boşanan Uraz Kaygılaroğlu'nun özel hayatında flaş bir gelişme yaşandığı iddia edildi. 'Sefirin Kızı'nın Gediz'i Uraz Kaygılaroğlu, Gamze Okutucu ile sarmaş dolaş çekilmiş pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sevgili oldukları konuşulan ikilinin ne açıklama yapacağı merak konusu.