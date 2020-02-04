Gamze'nin ölümünden sorumlu tutulan muhtar, tahliye edildi

04.02.2020 11:36 | Son Güncelleme: 04.02.2020 11:41

Kırşehir'de 2019 yılı Ağustos ayında sünnet düğününde hayatını kaybeden Gamze Boynuince'nin ölümünde ihmali olduğu öne sürülen ve tutuklu yargılanan köy muhtarı, tahliye edildi.



Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Bayram Z., tutuksuz yargılanan M.Z., ve T.Z, ile hayatını kaybeden Gamze Boynuince'nin ailesi katıldı. Tanıkların dinlendiği duruşmada, gizli tanığın ifadesi okundu. Sanık köy muhtarı Bayram Z., gizli tanığın beyanlarını kabul etmediğini söyleyerek beraatını istedi. Mahkeme heyeti, elde bulunan delilleri göz önünde tutarak Bayram Z.'nin tahliyesine karar verdi.



Çadırlıhacıyusuf köyünün muhtarı Bayram Z.'nin 15 Ağustos 2018'de oğlu için düzenlediği sünnet düğününe Belçika'da yaşayan Rami ve Ülfet Boynuince ile kızları Gamze (20) de katılmış sünnet düğününde peş peşe sıkılan kurşunlardan biri halay çeken Gamze Boynuince'ye isabet etmişti. Mahkeme tutanaklarına göre şüpheli Bayram Z., olaydan sonra kabza kısımları siyah olan bir Browning ve bir adette Kırıkkale marka tabancayı kolluk kuvvetlerine teslim etmiş düğün sırasında çekilen fotoğraflar incelendiğinde ise Bayram Z.'nin belinde kahverengi kabzalı bir silah olduğu anlaşılmıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA