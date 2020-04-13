Gamze'nin ölümünde 25 yıl hapis kararı Yargıtay'da bozuldu
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Nazilli, Güncel

Gamze'nin ölümünde 25 yıl hapis kararı Yargıtay'da bozuldu

AYDIN Nazilli ilçesinde, üniversite öğrencisi Gamze Uslu'nun (27), 7 yıl önce bir otelin 4'üncü kat balkonundan düşerek ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan nişanlısı Baki Can Gölcü'ye (30), 25 yıl hapis cezası verilen dava, Yargıtay 1'inci Dairesi tarafından, davaya müdahil olan Aile, Çalışma...

13.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:46
Gamze'nin ölümünde 25 yıl hapis kararı Yargıtay'da bozuldu

AYDIN Nazilli ilçesinde, üniversite öğrencisi Gamze Uslu'nun (27), 7 yıl önce bir otelin 4'üncü kat balkonundan düşerek ölümüyle ilgili tutuksuz yargılanan nişanlısı Baki Can Gölcü'ye (30), 25 yıl hapis cezası verilen dava, Yargıtay 1'inci Dairesi tarafından, davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na usulen tebligat yapılmadığı gerekçesiyle bozuldu. Davanın Nazilli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesine önümüzdeki günlerde yeniden başlanacak.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü yüksek lisans öğrencisi Gamze Uslu'nun kendisinin ziyaretine gelen nişanlısı, Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu öğrencisi Baki Can Gölcü, 22 Kasım 2013 tarihinde Nazilli Hürriyet Caddesi'ndeki bir otele yerleşti. Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'ndeki bir restoranda 27 Kasım'da yemek yiyen nişanlı çift, tekrar otele dönüp, odalarına çekildi. Gece yarısı Uslu, 4'üncü kattaki odalarının balkonundan bir otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç kadın, kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak genç kadının nişanlısı Baki Can Gölcü hakkında Nazilli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava kapsamında, ilk incelemede bilirkişiler bir sonuca varamadı. Bilirkişiler, yeniden bir inceleme yaptı ancak yine de olayın cinayet mi intihar mı olduğunun tespit edilmeyeceği yönünde görüş bildirdi. Dava 3 yıl sürdü. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Gölcü'ye önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ardından, bu cezayı iyi hal indirimi uygulayıp, temyiz yolu açık olmak üzere 25 yıl hapis cezasına çevirdi. Karar kesinleşinceye kadar da Gölcü'nün tutuklanmasına gerek olmadığına karar verdi. Her iki taraf ile davanın müdahili olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kararı temyize götürdü. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozup, dosyayı geri gönderdi.

'YARGITAY KARARI USULEN BOZDU'Uslu Ailesi'nin avukatı İrfan Taş, Yargıtay'ın kararıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Müşteki Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ve sanık müdafinin temyiz itirazını değerlendiren Yargıtay 1'inci Ceza Mahkemesi'nde 6248 sayılı kanunun 2/1-d ve 20/2.maddeleri uyarınca, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bu suçun zarar göreni olduğu, bu sıfatın gereği olarak CMK'nın  233 ve 234 maddeleri gereğince kovuşturma evresinde sahip olduğu davaya katılma ve diğer haklarını kullanabilmesi için duruşmadan haberdar edilmediği gerekçesiyle usulen bozdu. Yargıtay'ın bu kararının ardından dava, 14 Nisan'da saat 09.45'te Nazilli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülecek" dedi.GAMZE USLU'NUN BABASINDAN KARARA TEPKİMahkeme kararıyla 25 yıl hapis cezası alan sanığın elini kolunu sallayarak gezmesine tepki gösteren Gamze Uslu'nun babası Sinan Uslu, yargının ağır işlediğini belirtip, "Yargının ağır işlediğine inanıyorum. Neredeyse 7 yıl oldu. 25 yıl ceza almış birinin elini kolunu sallayarak dışarıda gezmesini akıl sır erdiremiyorum. Sanığa verilen cezada indirim yapılmaması gerekirdi. 25 yıl ceza verdiler. Nasıl olduğunu hiç anlayabilmiş değiliz. İçinde cinayet olan bir davada sanığın tutuklanmamasının, mahkemenin aldığı baştan savma bir karar olduğunu düşünüyorum. Bize tebligat gönderiliyor, sanığa gönderiliyor da nasıl olur da bu davanın müştekisi olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na tebligat gönderilmiyor. Sırf bu nedenle de tebligat yapılmadığı için usulsüzlükten dava bozuldu. Bu olayı anlamak mümkün değil" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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