Gamze Erçel, kardeşi Hande Erçel'e rakip oldu!
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Gamze Erçel, kardeşi Hande Erçel'e rakip oldu!

Gamze Erçel, kardeşi Hande Erçel'e rakip oldu!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel, paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor. Instagram'da 4.1 milyon takipçisi olan Gamze Erçel, kardeşi Hande Erçel'e rakip oldu. İşte detaylar...

Güzelliğiyle kardeşi Hande Erçel kadar dikkat çeken Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ile yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı oluyor. Birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam eden Gamze Erçel'in bir hikaye paylaşımı başına elde ettiği kazanç da ortaya çıktı.

Oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni olan ablası Gamze Erçel, paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiriyor.

Instagram'da 4.1 milyon takipçisi olan Erçel, sosyal medyada her hareketiyle takip edilen isimler arasında.

Güzelliğiyle kardeşi Hande Erçel kadar dikkat çeken Gamze Erçel, kızı Aylin Mavi ile yaptığı paylaşımlarla da ilgi odağı oluyor.

Birbirinden iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam eden Gamze Erçel'in bir hikaye paylaşımı başına elde ettiği kazanç da ortaya çıktı.

PAYLAŞIM BAŞINA 20 BİN TL ALIYOR

Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel'in Instagram'da hikaye paylaşımı başına 20 bin TL aldığı iddia ediliyor.

Gamze Erçel, kardeşi Hande Erçel'e rakip oldu!
Gamze Erçel, kardeşi Hande Erçel'e rakip oldu!
Gamze Erçel, kardeşi Hande Erçel'e rakip oldu!

Kaynak: Snob Magazin

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Hande Erçel'in fenomen ablası Gamze Erçel'in paylaşım başına kazandığı para ortaya çıktı
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Gamze Erçel, kardeşi Hande Erçel'e rakip oldu! - Haberler Magazin
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