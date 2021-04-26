Gamze Erçel ile Caner Yıldırım aşka geldi
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Gamze Erçel ile Caner Yıldırım aşka geldi

Gamze Erçel ile Caner Yıldırım aşka geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Gamze Erçel, Madivler tatilinde eşi Caner Yıldırım'la aşka geldi. Yaklaşık beş gündür Maldivler'de olan çift, dudak dudağa öpüştüğü kareyi yayınladı. İşte detaylar...

Kardeşi Hande Erçel'le Maldivler'de tatil yapan Gamze Erçel aşka geldi. Sosyal medya fenomeni, eşi Caner Yıldırım'la dudak dudağa öpüştüğü kareyi yayınladı.

Fotoğrafta çiftin kızı Mavi de yer aldı. Erçel kareye, "Mutlu yıl dönümleri" notunu düştü.

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, "Mavi'nin işinizi bitirin de gidelim oturuşu harika" diye yazdı.

Erçel ise, "Bizi böyle görünce yanımızdan asla kalmadı" karşılığını verdi. Otel, çiftin evlilik yıl dönümü nedeniyle yataklarını kırmızı güllerle kapladı.

Erçel, Gamze Erçel, daha sonra kızı Mavi'yle küvet banyosu yaptı.

Kaynak: Snob Magazin

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