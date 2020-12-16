Gamze Erçel hamile mi? Açıklama geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gamze Erçel hamile mi? Açıklama geldi

16.12.2020 16:00 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:03
Gamze Erçel hamile mi? Açıklama geldi

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırımile nikah masasına oturdu.

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, 2019 yılında Caner Yıldırımile nikah masasına oturdu. Çift aynı yıl kızları Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı. Keyifli anlarını sık sık takipçileriyle paylaşan Gamze Erçel, önceki gün mavi saten tulumu ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

Gamze Erçel, fotoğraflarına, "Aynı koltukta pijamalarımla oturmuyormuşum gibi" şeklinde esprili bir not düştü.

'Kıyafetten'

Paylaşıma yorum yağarken; Bir takipçisi Erçel'e "Hamile misiniz, yoksa kıyafetten mi öyle durmuş?" sorusunu yöneltti. 28 yaşındaki Gamze Erçel, o takipçisine, "Hayır, kıyafetten" yanıtını vererek, hamile olmadığını açıkladı.

Kaynak: Hürriyet

İlgili Haberler

Hamile baba doğum yaptı! Görenler gözlerine inanamadı
Hamile baba doğum yaptı! Görenler gözlerine inanamadı
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı
BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Meral Danış Beştaş
Magazin Demet Akbağ İrem Derici Serdar Ortaç Defne Samyeli
Spor Pierre Webo Çağdaş Atan Burak Yılmaz Ali Palabıyık İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gamze Erçel hamile mi? Açıklama geldi | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:04:36. #1.15#
title