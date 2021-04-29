Gamze Erçel'den göğüs dekolteli pozlar
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Gamze Erçel'den göğüs dekolteli pozlar

Gamze Erçel'den göğüs dekolteli pozlar
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Gamze Erçel, bir hafta kaldığı Maldivler'i unutamadı. Sosyal medya fenomeni, bisiklet üzerinde çektirdiği karelerle olay yarattı. Pozlara yorum yağdı. İşte detaylar...

Gamze Erçel, Maldivler tatilinden fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

İstanbul'a dönen sosyal medya fenomeni, Maldivler'de bisiklet üzerinde çektirdiği kareleri Instagram'dan yayınladı.

Göğüs dekolteli pozlar veren Erçel, "Tam kapamaya giriş yaptığımıza göre benim profil bir süre daha Maldivler'de kalabilir mi? Ne diyorsunuz" diye yazdı.

Eşi Caner Yıldırım'la Maldivler tatiline giden çifte, orada ablası Hande Erçel ile sevgilisi Kerem Bürsin'in de eşlik etmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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