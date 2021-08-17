Gamze Dondurmacı kimdir? Gamze Dondurmacı hangi kanalda?

Sunduğu haberler ile merak edilen isimlerden biri olan Gamze Dondurmacı, gündeme gelen isimlerden biri oldu. Bu kapsamında Gamze Dondurmacı kimdir? Gamze Dondurmacı kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak edildi. Gamze Dondurmacı biyografisi!

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GAMZE DONDURMACI KİMDİR?

ATV'de stajyerlik yapan Gamze Dondurmacı, ismini Kanal D muhabiri olarak duyurdu. Bir dönem RS fm Ankara temsilciliği yapan Dondurmacı, bir medya şirketinde proje yöneticisi olarak görev aldı. Güzel muhabir son dönemde FOX TV'de görev almaktadır.