Gamze Dondurmacı kimdir? Gamze Dondurmacı hangi kanalda?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gamze Dondurmacı kimdir? Gamze Dondurmacı hangi kanalda?

Gamze Dondurmacı kimdir? Gamze Dondurmacı hangi kanalda?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Sunduğu haberler ile merak edilen isimlerden biri olan Gamze Dondurmacı, gündeme gelen isimlerden biri oldu. Bu kapsamında Gamze Dondurmacı kimdir? Gamze Dondurmacı kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak edildi. Gamze Dondurmacı biyografisi!

Muhabirlik yaptığı haberler ile merak edilen isimlerden biri olan Gamze Dondurmacı kimdir? Gamze Dondurmacı kaç yaşında nereli? Yaptığı haberler merak edilen Gamze Dondurmacı'nın hayatı ve biyografisi Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

GAMZE DONDURMACI KİMDİR?

ATV'de stajyerlik yapan Gamze Dondurmacı, ismini Kanal D muhabiri olarak duyurdu. Bir dönem RS fm Ankara temsilciliği yapan Dondurmacı, bir medya şirketinde proje yöneticisi olarak görev aldı. Güzel muhabir son dönemde FOX TV'de görev almaktadır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mehmet Şimşek Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Seren Serengil Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Mustafa Er Ozan Tufan Fatih Terim Fırat Aydınus
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gamze Dondurmacı kimdir? Gamze Dondurmacı hangi kanalda? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 21:20:31. #1.16#

title