GAMP Caddesi Aşınma Tabakası Serim Çalışmalarımız Devam Ediyor
Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; İl merkezinde ihtiyaç duyulan bölgelerde Bitümlü Sıcak Karışım(BSK) Asfalt Kaplama Yol ve Kaldırım Yapım İşi" kapsamında Yusufpaşa Mahallesi GAMP Caddesi'nde (yaklaşık 800 m) aşınma tabakası serim çalışmalarımız devam ediyor.
KARS (Habermetre) - Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; İl merkezinde ihtiyaç duyulan bölgelerde Bitümlü Sıcak Karışım(BSK) Asfalt Kaplama Yol ve Kaldırım Yapım İşi" kapsamında Yusufpaşa Mahallesi GAMP Caddesi'nde (yaklaşık 800 m) aşınma tabakası serim çalışmalarımız devam ediyor. Daha Yaşanabilir Bir Kars İçin...
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