GAMP Caddesi Aşınma Tabakası Serim Çalışmalarımız Devam Ediyor

KARS (Habermetre) - Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; İl merkezinde ihtiyaç duyulan bölgelerde Bitümlü Sıcak Karışım(BSK) Asfalt Kaplama Yol ve Kaldırım Yapım İşi" kapsamında Yusufpaşa Mahallesi GAMP Caddesi'nde (yaklaşık 800 m) aşınma tabakası serim çalışmalarımız devam ediyor. Daha Yaşanabilir Bir Kars İçin...

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet