GAMP Caddesi Aşınma Tabakası Serim Çalışmalarımız Devam Ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAMP Caddesi Aşınma Tabakası Serim Çalışmalarımız Devam Ediyor

Habermetre - Haberler | Toplum
GAMP Caddesi Aşınma Tabakası Serim Çalışmalarımız Devam Ediyor

Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; İl merkezinde ihtiyaç duyulan bölgelerde Bitümlü Sıcak Karışım(BSK) Asfalt Kaplama Yol ve Kaldırım Yapım İşi" kapsamında Yusufpaşa Mahallesi GAMP Caddesi'nde (yaklaşık 800 m) aşınma tabakası serim çalışmalarımız devam ediyor.

KARS (Habermetre) - Vali/Belediye Başkan V. Sayın Türker Öksüz'ün talimatları doğrultusunda; İl merkezinde ihtiyaç duyulan bölgelerde Bitümlü Sıcak Karışım(BSK) Asfalt Kaplama Yol ve Kaldırım Yapım İşi" kapsamında Yusufpaşa Mahallesi GAMP Caddesi'nde (yaklaşık 800 m) aşınma tabakası serim çalışmalarımız devam ediyor. Daha Yaşanabilir Bir Kars İçin...

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title