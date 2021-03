Gaming In Turkey, Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2020'yi yayınladı

Gaming In Turkey, son 5 senedir gelenek haline getirdiği ve yayınladığı Türkiye Oyun Sektörü raporunun 2020 versiyonunu yayınladı.

2020, sadece ülkemiz için değil tüm dünyada hatırlamak istemeyeceğimiz bir sene oldu. Covid dönemi bize şunu gösterdi (Keşke hiç olmasa idi); Bazı sektörler dijital dönüşüme çok çabuk adapte olurken bazı sektörler tepe taklak oldu. Çünkü konu sağlık da olsa, tüm hayatımızı etkiledi! Eğitimden, sağlığa kadar Türkiye dahil tüm dünya büyük bir sınav verdi ve vermeye devam ediyor.

Hem sosyal yaşamımız açısından hem de ekonomik açıdan belirsiz bir dönemdeyiz. Yeni koşullar tam ne olacak kestiremiyoruz. Bu dönem bize şunu gösterdi, kaçınılmaz geleceğimiz olan dijital dönüşüm bu sınav sonrası çok daha hızlı bir şekilde hayatımızın bir parçası olacak gibi duruyor. Buradaki önemli kelime bizce "HIZ" kavramı. Teknolojiye hızlı uyum sağlayanlar ayakta kalacak. Sadece bu değil teknolojiyi ve dijital dünyayı "HIZ"'lı olmak için kullananlar da bir adım öne geçecek. İnovatif olan ve bu değişim hızına ayak uydurabilen firmalar, yenilikler ve yeni doğabilecek olası sorunlar karşısında daha etkin rol alacak.

Pandemi sonrası hayatımız normal akışına elbet bir gün dönecek ama bu zaman alacak ve belki de bugün "Normal Akış" dediğimiz süreç daha dijitalleşmiş bir normal olacak. Bunu zaman gösterecek. Ne olursa olsun biz oyunda ve oyun ile kalmaya devam edeceğiz.

Değerli sektör dostlarımız! Oyun sektörü raporumuzun yenisini paylaşmanın zamanı geldi. Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey olarak, ülkemizin oyun sektörüyle ilgili bilgilerinden oluşan pazar raporunun 2020 versiyonunu tamamladık. Ajansımız tarafından gelenekselleşen ve beşinci kez yayınladığımız, her seferinde üstüne yenilikler katmaya çalıştığımız Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2020'de, Türkiye'nin nüfusundan oyuncu sayılarına, yıllık oyun sektöründeki kazançlardan yatırımlara, internet kafelerden yayın yapan fenomenlere, uzman görüşlerinden en popüler oyunlara kadar geniş bir dağılım ve bilgi mevcut. Bu bilginin, gelecekte yatırım yapmak isteyen her sektörden firma ve marka için çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Sadece firmalar ve markalar değil, gençlerimiz ve üniversiteler için de her zaman başvurabilecekleri bir bilgi kılavuzu olmasını umuyoruz.

Türkiye Oyun Sektörü Raporu 2020 versiyonuna ulaşmak için tek yapmanız gereken gideceğiniz linkteki formu doldurup yollamanız.

