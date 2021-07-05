Gamify Temmuz 2021 turnuva takvimi açıklandı!
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Gamify Temmuz 2021 turnuva takvimi açıklandı!

Gamify Temmuz 2021 turnuva takvimi açıklandı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Gamify, ay boyunca düzenlediği oyun turnuvaları ile binlerce oyuncuyu aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor. Temmuz ayında oyuncular, 7 farklı oyunla 8 farklı günde heyecan verici bir serüvene çıkıyor.

Türkiye'nin en büyük bağımsız oyuncu topluluğu Gamify, Temmuz 2021 turnuva takvimini duyurdu. 7 farklı oyunla 8 farklı günde oyuncuları buluşturacak Gamify, 17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nde PUBG Mobile, 20 Temmuz Dünya Satranç Günü'ne özel satranç ve Dünya Dostluk Günü'ne özel Fortnite Duo turnuvaları ile oyuncuların karşısına çıkacak. Gamify Temmuz mücadeleleri kapsamında toplam 8.000 TL değerinde BNG puanı oyuncuların olacak.

GAMIFY TEMMUZ AYI TURNUVA TAKVİMİ ŞU ŞEKİLDE

  • 9 Temmuz: Fortnite (Solo)
  • 16 Temmuz: Teamfight Tactics
  • 17 Temmuz: PUBG Mobile (Solo)
  • 20 Temmuz: Satranç
  • 21 Temmuz: DOTA 2 (5v5)
  • 23 Temmuz: League of Legends (5v5)
  • 30 Temmuz: Fortnite (Duo)

Gamify Temmuz turnuvalarına katılmak için linki ziyaret edebilirsiniz.

Gamify Hakkında:

124.000'den fazla oyuncunun sosyalleşme alanı Gamify, çevrimiçi oyun turnuvalarının düzenlendiği, nakit para ödüllerinden ekran kartına, oyun ekipmanlarından hediye kartlarına kadar birçok ödülün dağıtıldığı bir oyun platformudur.

Gerçekleştirdiği turnuvaların yanı sıra oyun dünyası hakkında son gelişmeleri üyeleriyle paylaşan, gerçekleştirdiği anketlerle oyuncuların nabzını tutan ve çekilişlerle heyecan yaratan Gamify kısa sürede 124.000'den oyuncunun uğrak noktası haline geldi.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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