Gamify Temmuz 2021 turnuva takvimi açıklandı!

Gamify, ay boyunca düzenlediği oyun turnuvaları ile binlerce oyuncuyu aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor. Temmuz ayında oyuncular, 7 farklı oyunla 8 farklı günde heyecan verici bir serüvene çıkıyor.