Gamify Temmuz 2021 turnuva takvimi açıklandı!

Gamify, popüler oyunlarda düzenlediği turnuvalarla binlerce oyunseveri aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor. Türkiye'nin bağımsız oyuncu topluluğu Gaming, büyük ödül havuzlu Temmuz 2021 turnuva takvimini duyurdu. İşte detaylar!

Türkiye'nin bağımsız oyuncu topluluğu Gaming, Temmuz 2021 turnuva takvimini açıkladı. Büyük ödül havuzuyla 7 farklı oyunla oyuncuları buluşturacak Gamify, özel günler için etkinlikler düzenliyor.

17 Temmuz Dünya Emoji Günü'nde düzenlenecek PUBG Mobile turnuvasında heyecan dolu maçlar bizleri bekliyor. Ayrıca, 20 Temmuz Dünya Satranç Günü'ne özel satranç tunuvası ve Dünya Dostluk Günü'ne özel Fortnite Duo turnuvaları oyuncularla buluşacak. Gamify etkinlik kapmasında toplam 8 bin TL değerinde BNG puanını oyunculara sunacak.

GAMIFY 2021 TEMMUZ AYI TURNUVA TAKVİMİ

9 Temmuz: Fortnite (Solo)

16 Temmuz: Teamfight Tactics

17 Temmuz: PUBG Mobile (Solo)

20 Temmuz: Satranç

21 Temmuz: DOTA 2 (5v5)

23 Temmuz: League of Legends (5v5)

30 Temmuz: Fortnite (Duo)

Turnuvalara katılmak için Gamify adresini ziyaret edebilirsiniz.