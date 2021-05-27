Gamify PUBG Mobile turnuvası başlıyor!

Bu turnuvayı kaçırmayın!

Düzenlediği turnuvalarla ve yaptığı etkinliklerle tanınan Gamify PUBG Mobile turnuvası başlıyor. Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden turnuva hakkında bazı detayları paylaştı.

Organizasyon paylaşımında şu açıklamalara yer verdi:

Ödüllü topluluk turnuvaları Gamify'da son hızıyla devam ediyor! PUBG Mobile turnuvasına ücretsiz kayıt ol, kendini göster, ödülü kap! Gamify etkinlik takvimi bio'daki linkte, seni bekliyoruz!

Turnuvanın başlangıç tarihi 29 Mayıs Cumartesi 17.00 olarak belirlendi. Kayıtlar ise turnuvanın başlangıç tarihinden bir gün önce yani 28 Mayıs Cuma günü kapanıyor. Eğer siz de bu turnuvada yer almak ve kendinizi göstermek istiyorsanız turnuvaya başvurabilirsiniz. Turnuvaya hızlıca başvurmak için tıklayabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros