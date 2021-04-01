Gamify Nisan 2021 turnuva takvimi netliğe kavuştu
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Gamify Nisan 2021 turnuva takvimi netliğe kavuştu

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Gamify Nisan 2021 turnuva takvimi netliğe kavuştu

Gamify, ay boyu süren düzenlediği turnuvalar boyunca oyuncuları rekabete davet etmeye devam ediyor. Oyunculara bildirilen ödül miktarının yanı sıra bu ay turnuva sponsoru olan oyun dünyasının önde gelen isimlerinin de özel ödülleri oyuncular ile buluşacak.

Gamify düzenlediği bu organizasyonlar ile oyuncuları ortak noktada buluşturmaya devam ediyor. Turnuva boyunca bahsedilen ödül miktarlarının yanı sıra oyun dünyasının en iyi isimlerinin de özel ödülleri oyuncuları bekliyor olacak.

Türkiye'nin en büyük bağımsız oyuncu topluluğu olan Gamify, Nisan ayında düzenlenecek olan turnuva takmivini bildirdi. Ayın 12 farklı gününde 20 farklı turnuva ile oyuncuları eşsiz bir maceraya davet eden Gamify, Nisan 2021 döneminde de hem PC hem de mobil oyuncularını sevindiren bir haber verdi, bu iki platform oyunlarına karşılık gelen oyunlar ile bir turnuva takvimi düzenliyor.

GAMIFY NİSAN 2021 TURNUVA TAKVİMİ

Gamify'nin düzenlediği Nisan ayı turnuva takmivinde yer alacak oyunlar ise şöyle;

PUBG Mobile, Valorant, Garena Free Fire, Kafa Topu 2, Teamfight Tactics, League of Legends, Leauge of Legends Wild Rift, Mobile Legends Bang Bang, Rocket Leauge, Fortnite, Zula ve satranç turnuvaları yer alacak.

Oyun dünyasının önde gelen isimlerinin sponsorluğunda düzenlenecek olan bu eğlenceli Gamify Nisan ayı turnuvaları 23.000 TL'yi aşan bir ödül miktarının yanı sıra sponsor ödülleride oyuncuları bekliyor olacak.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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