Gamification Hackathon 3. kez bizlerle buluşuyor!

Bu etkinlikte yerinizi almayı unutmayın.

GamFed Türkiye'nin önemli etkinliklerinden biri olan Gamification Hackathon 3.kez bu döneme uygun olarak online .

Peki nedir bu etkinliğin amacı?

Gamification: Gerçek hayattaki motivasyonel problemleri oyun'a çevirerek çözen iş modelidir. Hackathon: Hack ve marathon kelimelerinin birleşiminden oluşan, katılımcıların 2 gün içinde bir fikir üzerinde çalışıp sundukları bir ürün geliştirme yarışmasıdır

Gamification Hackathon: Gamification Hackathon, üniversite öğrencilerinden oluşan takımların toplamda 10'un üzerindeki şirketten biriyle eşleşerek onlara oyunlaştırma içerikle projeler geliştirdikleri toplamda 48 saat süren bir fikir maratonudur.

Birçok mentor ve konuşmacının yer alacağı ayrıca birçok markanın da bulunacağı bu etkinliğe katılmak size büyük bir fayda sağlayabilir. Peki ya bu etkinlik ne zaman başlıyor? Etkinliğe tamı tamına 38 gün var. 18-19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek bu etkinlikte görüşmek üzere!

Kaynak: Playerbros