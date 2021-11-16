GameX 2022 İçin Tarih Belli Oldu!

Pandemi sebebiyle çektiğimiz hasret bitiyor! Gamex 2022 yılında yeniden oyuncularla buluşmak için gün sayıyor.

Covid19 pandemisi tüm dünyayı ve pek çok sektörü olumsuz etkilediği gibi büyük kalabalıkların bir arada olduğu dev etkinlikleri de uzunca bir süre engelledi. Pandeminin başından beri tüm dünyada BlizzCon, E3, TennoCon ve ComiCon gibi büyük etkinlikler çareyi ya online ortama taşınmakta yada iptal yoluna gitmekte buldular. Ülkemizde de durum pek de farklı değildi. Pandeminin başlangıcından bu yana deyim yerindeyse fiziksel etkinlik ve buluşmalara hasret kaldık. En son 2019 yılında kapılarını oyunculara açmış olan GameX bu hasreti bir nebze de olsun dindirmek için geri dönüyor!

BlizzCon 2021 İçin İptal Kararı Verildi

19-22 Mayıs tarihleri arasında kapılarını oyun tutkunlarına açmaya hazırlanan fuarda özlediğimiz pek çok etkinliğe kavuşacağız. Cosplay yarışmalarının düzenleneceği, pek çok ünlü yayıncı ve influencer'ın hayranları ile buluşacağı, oyun ve espor turnuvalarının düzenleneceği GameX 2022 yılında da TÜYAP Fuar Merkezi'nde oyuncuları bir araya getirecek. Etkinlikte ayrıca oyun ödülleri de sahiplerini bulacak, drone yarışları, robot savaşları ve konserler de düzenlenecek. PC, konsol ve mobil platformlar için pek çok oyunun da katılımcılar ile buluşacağı fuar için pek çok oyuncu şimdiden oldukça heyecanlı. Pandemi sonrasında oyunculara yeniden kapılarını açmaya hazırlanan fuar 19-22 Mayıs tarihleri arasında bizleri bekliyor olacak.

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