02.09.2019 16:33

7'den 70'e dünyada olduğu gibi Türkiye'de milyonlarca insanı tutkuyla peşinden sürükleyen dijital oyunlar oynamak, yenilikleri takip etmek, turnuvalara katılmak ve birbirinden heyecanlı oyunları yerinde izlemek için hafta sonunda İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan GameX 2019 Uluslararası Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı sizleri bekliyor.

Yerli ve yabancı dijital eğlence ve oyun firmasının katıldığı fuarda ayrıca sektöründe dünyanın en ünlü markaları en yeni oyunlarını da muhteşem görsel şovlarla tanıtıyorlar. Robot Yarışlarını yerinde izlemek, heyecan fırtınası Drone Ligini takip etmek, en yeni oyunları oynamak ve çeşitli hediyeler kazanmak istiyorsanız hafta sonunda GameX 2019 tam size göre bir fırsat sunuyor. Fuarda ayrıca dijital oyun kahramanlarının birebir canlandırıldığı Cosplay sanatçıları ile Cosplay yarışmaları da eğlenceyi bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.

Muhteşem şovlar eşliğinde, PC ve Konsol Oyunları, eşsiz simülatör ve VR (Sanal Gerçeklik) deneyimleri, son teknoloji oyuncu ekipmanları, fenomen haline gelmiş Youtuber ve streamerlar,seminerler, paneller ve atölye çalışmaları da GameX 2019 Uluslararası Dijital Oyun Fuarı'nın etkinlikleri arasında yer alıyor.

Kaynak: Bültenler