Gamex 2017'de Drone Heyecanı!

Türkiye Drone Ligi, dünyada son 2 yılda F1'e alternatif gösterilen drone ve drone sporlarını geniş kitlelere ulaştırabilmek için Türkiye'nin en saygın fuarları arasında yerini alan Uluslararası GameX 2017 Dijital Oyun ve Eğlence Fuarı'na katılıyor. GameX 2017 ziyanretçileri, Türkiye Drone Ligi uzmanlarından uçuş eğitimi aldıktan sonra, profesyonel pilotların şov yarışlarını izleyecekler ve aynı zamanda onlarla uçuş deneyimi yaşama imkanına da sahip olacaklar.



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Türkiye Drone Ligi profesyonel pilotlarından Evren Eşbe, Seçkin Okcebe, Mert Bilaloğlu, Kaan Karabıyık ve Ozan Ölmezyiğit, Dronemanya şov yarışlarında GameX 2017 katılımcılarına adrenalin yüklü teknolojik bir deneyim yaşatacaklar. Pilotlar FPV ( First Person View) modunda gözlükleri vasıtası ile manuel kumanda uçuşlarını gerçekleştirirken, 150 km süratle izleyicileri heyecanlandıracak şovlar gerçekleştirecekler. GameX 2017'ye katılacak ziyaretçiler arasından şanslı olanlar TDL pilotları ile birlikte uçuş deneyimi de yapabilecekler. Ayrıca 14-15 Eylül 2017 Perşembe ve Cuma günlerinde Türkiye Drone Ligi standında TDL görevlileri uçuş eğitimi de verecekler. 16-17 Eylül 2017 Cumartesi, Pazar günlerinde ise Türkiye Drone Ligi yarış pilotlarının Dronemanya şov yarışlarını izleyebilecekler.



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Birbirinden eğlenceli ve heyecanlı yeni oyunları tanımak isteyenler ve yeni oyunların lansmanlarına katılmak isteyenler, günlük 10 TL'ye veya kombine olarak 4 gün için 30 TL'ye satışa sunulan biletlerini www.gamex.com.tr, www.biletino.com ve fuarın açık olduğu günler kapı gişesinden temin edebilecekler. İş Bankası Maximum Kart ile alınacak online ziyaretçi biletleri yüzde 50 indirimli olacak.





















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