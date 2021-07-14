"Gamesurance" Hackathon etkinliğinden ödül

"Gamesurance" Hackathon etkinliğinden ödülDijital hizmet kanalları AHE Online ve AHE Mobil'in oyunlaştırma içeren fikirler üretecek gençlerin davet edildiği Gamesurance Hackathon sonuçlandı.

"Gamesurance" Hackathon etkinliğinden ödül

Dijital hizmet kanalları AHE Online ve AHE Mobil'in oyunlaştırma içeren fikirler üretecek gençlerin davet edildiği Gamesurance Hackathon sonuçlandı. 9-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında online gerçekleşen etkinliğe 154 kişi başvuru yaparken, yarışmaya 12 ayrı takımdan 61 kişi katılım hakkı kazandı. Yarışmacı ekipler, müşteri memnuniyetini sağlayacak ve online kanallardan işlem yapılmasını teşvik edecek oyunlaştırma içerikli fikirler üreterek, inovatif bakış açılarını sergileme fırsatı buldu.

Microsoft tarafından azure eğitimi verilen ekipler, mentorlarıyla da görüştükten sonra jüri karşısında sunumlarını gerçekleştirdi. Anadolu Hayat Emeklilik, Microsoft ve Brand New Game temsilcilerinden oluşan jüri tarafından seçilen ilk üç proje toplam 45 bin TL'lik ödülün sahibi oldu. "Gamesurance" Hackathon etkinliğinde birinci olan PushUP ekibine 20 bin TL, ikinci olan Omega ekibine 15 bin TL, üçüncü olan Hisar ekibine ise 10 bin TL ödül verildi.

Omega takımında yer alan İletişim ve Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencimiz Mertol Okçu, ekip arkadaşı ile birlikte 2. oldu.

Öğrencimizi ve hocalarımızı tebrik ediyor, nice başarılar diliyoruz.

Kaynak: Habermetre