GameStop'un hissesinde neler oluyor? Güncel GameStop stock (hisse) değerleri

Sosyal medya ve forumlardaki tartışma, borsada inatlaşmaya başladı. Pandemide nisanda 2 dolar seviyelerine kadar düşen ABD'li oyun perakendecisi GameStop'un hisse değeri, bugün seans açılışı öncesinde 136 doları gördü. Peki, GameStop'un hissesinde neler oluyor? Güncel GameStop stock (hisse) değerleri

Bir şirkette hisse satın aldığınızda, (tipik olarak) şirketin hisselerinin değerinin artmasına neden olacak bir şeyin olacağına dair bir iddiaya giriyorsunuz: popüler bir yeni ürün, büyük bir yönetici işe alımı, harika bir üç aylık rapor vb. Ancak, bir şirketin değerlerini mevcut fiyattan ödünç alırsınız ve sonra aynı sayıda satın alabileceğiniz umuduyla satarsınız. Hisseleri daha sonra daha düşük bir fiyat karşılığında tekrar verir, bu hisseleri üzerinde anlaşılan bir zamanda borç verene geri verir ve farkı cebe indirir. Peki, GameStop'un hisselerinde neler oluyor?

GAMESTOP STOCK (HİSSE) NELER OLUYOR?

New York borsasına kote video oyunları perakendecisi GameStop'un hisseleri, seans öncesi işlemlerde yüzde 100'ün üzerinde değer kazandı.

Bloomberg'ün haberine göre, geçen haftayı 65 dolar seviyesinden kapatan hisse değeri, bugün seans öncesinde 136 doları gördü.

ABD'de 5 bin 500 civarında mağazası olan GameStop, son yıllarda oyun sektörünün internete kayması nedeniyle ciro kaybı yaşıyor. Son olarak, 2020'nin ilk 9 ayında pandemi nedeniyle şirket yüzde 31'lik ciro kaybı açıkladı.

Şirket 2019'da 471 milyon dolar zarar açıkladı, pandemi döneminde de her çeyrek zarar etti.

Ciro kaybına paralel Nisan 2020'de 2,57 dolara kadar gerileyen hisse değeri, hem ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıfır faizle sonuna kadar açtığı para musluklarının borsalara akmasının hem de sosyal medya ve forumlardaki tartışmalardan gelen bireysel amatör yatırımcıların alımlarının da etkisiyle şirket yılı 18 dolarlık hisse değeriyle kapatmıştı.

GÜNCEL GAMESTOP STOCK (HİSSE) DEĞERLERİ



'ENAYİ' DENMESİ ÜZERİNE HİSSELER UÇTU

Reddit başta olmak üzere forumlardaki tartışma ve haberlerin de etkisiyle küçük yatırımcının ilgisi arttı ve GameStop hisselerini salı günü 40 doların üzerine çıktı.

Bunun üzerine ünlü açığa satış kuruluşu Citron Research'ün sosyal medya hesaplarından GameStop hisselerinin ederinin ancak 20 dolar olabileceği öne sürülen ve 40 dolar seviyelerinden bu hisseleri satın alanların "enayi" olarak nitelendirildiği mesajlar paylaşıldı.

Bunun üzerine tartışma büyüdü ve hissenin değeri Cuma günü bir ara 76 dolara kadar yükseldikten sonra günü 65 dolardan kapattı.

2020 sonunda 1,3 milyar dolar olan şirketin hisse değeri de 4,5 milyar dolara ulaştı.

Cuma günü GameStop hisselerindeki işlem hacmi 8 milyar doları aştı.

CITRON KURUCUSUDAN GERİ ADIM

Online alım satım işlemi yapan küçük amatör yatırımcılar, hisse fiyatını yükselterek Citron gibi hisse fiyatında düşüşe oynayanları da zarar ettirmeyi ve kısa pozisyondan çıkarmayı hedefledi.

Bunun üzerine Citron'un kurucusu Andrew Left, tehdit ve hakaretler aldığını, hesabına dönük hackleme girişimleri olduğunu belirterek bu şirket hisseleriyle ilgili daha fazla yorum yapmayacağını söyledi.

Hikayenin kısa versiyonu şudur: Etkili r/ WallStreetBets kullanıcıları, GameStop hisselerinin şaşırtıcı bir miktarının kısaltıldığını fark ettiler - CNBC'ye göre , ABD piyasalarında en son dosyalama tarihi itibariyle en fazla kısalan hisse senediydi. Pek çok kişinin -çoğu köklü Wall Street kurumsal oyuncularının- şirketi kısaltmasıyla, yeterli sayıda Reddit kullanıcısını bir grup GameStop hissesini satın almaya ikna etmek ve böylece değerini kısa bir baskıyı tetikleyecek kadar artırarak, erkenden satın alanların yararına üst mezosferde stok yaptı.

İşte olan tam olarak bu. 2 milyondan fazla abonesi olan r/ WallStreetBets topluluğu, GameStop'u bir meme hissesine dönüştürdü.

Bazı r/ WallStreetBets kullanıcıları, GameStop hisseleri tipik piyasa fiziğine meydan okumaya devam ederken, bir gecede büyük kazançlar olduğunu iddia ediyor. Sos treni yalnızca büyük bir satıştan kaçınılabildiği sürece sürdüğü için, (topluluk baskısı) satmaktan ziyade daha fazla kazanç elde etmeye yöneliktir.

Tüm bu tuhaf olayda bir Robin Hood unsuru var: Dışarıdan bakıldığında, bir grup internet meraklısı, Wall Street kısa satıcılarını kendi fırsat bulma ve kullanma oyunlarında yeniyor gibi görünüyor. Gelir eşitsizliği her zaman en yüksek seviyedeyken, çoğu zaman büyük kurumsal tüccarlara fayda sağlayan bir pazarda kazanmanın bir yolunu buldukları görünüyor.

Bu hikayede kesinlikle en azından bazı karanlık unsurlar var: Önde gelen kısa satıcılardan biri, Citron Research, GME'de neden hala düşüş eğiliminde olduklarını açıklayan bir video yayınlama planları nedeniyle "kızgın bir kalabalık" tarafından taciz edildiğini iddia etti.