Gamestars Brawl Stars Ligi başlıyor! Büyük ödül 42.000 dolar
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Gamestars Brawl Stars Ligi başlıyor! Büyük ödül 42.000 dolar

03.03.2021 16:40 | Son Güncelleme: 03.03.2021 16:44
Gamestars Brawl Stars Ligi başlıyor! Büyük ödül 42.000 dolar

StarLadder ve Publishme ortalığında düzenlenecek turnuvada 9 ülkenin en güçlü takımları mücadele edecek. 15 Mart'ta başlayacak turnuvada, Türkiye'nin en iyileri uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmek için karşı karşıya gelecek.

Starladder, 2011 yılından bu yana düzenlediği global çaplı turnuvalar ile oyunun en iyi oyuncularını aynı çatı altında topluyor. Starladder, bu kez Gamestars Brawl Stars turnuvası ile yıldız oyuncuları bir araya getirmeye hazırlanıyor.

BÜYÜK ÖDÜL 42.000 DOLAR!

32 takımlık ulusal ligde Türkiye, Fransa, Almanya, İngiltere, Rusya, İsveç, Ukrayna, Polonya ve Kazakistan bölgelerinden katılacak takımlar oyunun en iyisi olmak için mücadele edecekler. Ligleri kazanan oyuncular toplam 42.000 dolarlık ödülün sahibi olacak. Kendi bölgesinde en başarılı takımlar ise uluslararası finallerde ülkerini temsil etmeye hak kazanacaklar.

Gamestars Brawl Ligi birinci sezonundaki tüm karşılaşmalar, COVID-19 göz önüne alınarak çevrimiçi ortamda gerçekleşecek. Gamestars Brawl Stars Türkiye Ligi, 15-24 Mart tarihleri arasında oynanacak grup maçlarıyla başlayacak. Lig 19 Nisan'da global arenaya taşınacak ve 21 Mayıs tarihine kadar sürecek. Uluslararası Gamestars Brawl Stars Ligi, 26-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek final müsabakaları ile son bulacak.

Gamestars Brawl Stars Ligi için ulusal mücadelelerde herhangi bir katılım sınırı bulunmuyor. Başvuru için son tarih ise 14 Mart 2021. Sizde bu eşsiz rekabettin içinde olmak istiyorsanız takımınızı kurup heyacana ortak olabilirsiniz.

Uluslararası Gamestars Brawl Ligi'nin bütün detayları için https://brawlstars.gamestars.com/tr/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

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