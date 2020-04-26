GamesRadar, Haziran Ayında Future Games Show Düzenleyecek
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GamesRadar, Haziran Ayında Future Games Show Düzenleyecek

IGN sonrasında, GamesRadar da Future Games Show adıyla düzenleyeceği etkinliğinin duyurusunu yaptı.

26.04.2020 18:27 | Son Güncelleme: 26.04.2020 18:27
GamesRadar, Haziran Ayında Future Games Show Düzenleyecek

IGN sonrasında, GamesRadar da Future Games Show adıyla düzenleyeceği etkinliğinin duyurusunu yaptı. E3 2020 bütünüyle iptal olmuş olsa da, Yaz mevsimi oyun dünyası açısından son derece keyifli geçecek.

COVID-19 salgınının en büyük etkilerinden bir tanesi E3 2020 açısından oldu. ESA bu seneyi pas geçmek zorunda kaldı. Ancak yine de, çıkışını beklediğimiz oyunlar ile ilgili önümüzdeki aylarda yeni detaylar öğrenmeye devam edeceğiz. E3 2020 fuarına katılacak olan Microsoft, Nintendo, Sony ve Ubisoft gibi büyük yayıncılar kendi etkinliklerini düzenleyecekler. Bunun yanı sıra IGN tarafından Haziran ayının başlarında düzenlenecek olan Summer of Gaming duyurusu yapılmıştı. Listeye Future Games Show da eklendi.

Future Games Show'da, Mevcut ve Yeni Nesil Oyunlar Olacak

Future Games Show, GamesRadar tarafından Haziran ayının başlarında düzenlenecek. Site tarafından verilen detaylara bakılırsa, bir saat kadar sürecek olan şov sırasında bu yıl ve gelecek yıllarda çıkması beklenen oyunların gösterimleri yapılacak. Mevcut ve yeni nesil konsollara, mobil cihazlara ve eş akışlı (streaming) platformlar için AAA ve bağımsız oyunlara dair özel fragmanlar yayınlanacak, duyurular yapılacak ve derinlemesine bakışlar atılacak.

Ayrıca özel haberlerin, ön-bakışların ve röportajların da yapılacağı da söyleniyor. PC Gamer, TechRadar, T3 ve Tom's Guide gibi Future ağ siteleri tarafından desteklenecek olan Future Games Show yayını, Twitch, Twitter ve YouTube dahil sosyal medya kanalları üzerinden izlenebilecek.

Şovun katılımcı listesi hakkında bir detay verilmiş değil ama önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağı söyleniyor. Gelişmeleri takipte olacağız.

Kaynak: Tamindir

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