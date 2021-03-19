Gamescom 2021 etkinliğine dair ilk detayları paylaşıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Gamescom 2021 etkinliğine dair ilk detayları paylaşıldı

19.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:59
Gamescom 2021 etkinliğine dair ilk detayları paylaşıldı

Gamescom 2021 etkinliğinde sunulacak yeni oyun duyurularının, haberlerin ve sürprizlerin ilk detaylarını paylaştı. Gamescom ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Gamescom 2021 organizatörleri etkinliklik hakkında yaptığı açıklamada, bu yıl düzenlecek etkinliğin dijital değil, karma olarak yapılacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıl yalnızca dijital olarak gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl için hem dijital hem de fiziksel ortamda gerçekleştirilecek. 25-29 Ağustos tarihleri arasında Köln'de gerçekleşecek olan şov hayranlar ve oyun sektöründeki isimler ile tekrar karşılaşacak.

Gamescom 2021 pandemi nedeniyle diğer yıllara göre daha az ziyaretçiyi alanında ağırlayacak. Tüketicilerin en yeni oyuncuları test etmeleri için "dijital sıra sistemi" kullanılacak. Espor yarışmaları, cosplay şovları gibi özel programlar ziyaretçileri bekliyor. Etkinlik Gamescom: Opening Night Live ile başlayacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen dijital etkinliğin açılış gecesinde 2 milyon izleyici tarafından takip edildi.

"GELECEĞİMİZİ KARMA ETKİNLİKLER ŞEKİLLENDİREBİLİR"

GAME Genel Müdürü Felix Falk etkinlik hakkında yaptığı açıklamada "Yaz sonunda oyun hayranları için sahada bir gamescom etkinliğini tekrar mümkün kılmak için çabalıyoruz. Bu vesile ile süper hayranlara ve bu yılın oyunlarının yerinde test edilmesine odaklanacağız. Ayrıca Gamescom 2021, daha da geliştirilen dijital tekliflerle bir kez daha dünya çapında milyonlarca insana ulaşacak." dedi.

Koelnmesse CEO'su Freese de etkinlik hakkında şu yorumlarda bulundu: "Ziyaretçilere ve Gamescom 2021'in katılımcılarına, güvenlik konseptimiz olan #B- SAFE4business ile zaten güvenli bir ticaret fuarı deneyimi sunabileceğimize eminim. Bu konsept, daha küçük etkinliklerde test edildi. Aynı zamanda Gamescom 2020 ve DMEXCO @home gibi diğer ticaret fuarlarında edindiğimiz deneyimlerden de yararlanarak hayranları, ticari ziyaretçileri ve katılımcıları Gamescom 2021 için çevrimiçi olarak etkili bir şekilde bir araya getireceğiz. Çünkü bir şey net; Hibrit etkinlikler geleceği şekillendirecek."

Bu yıl yapılacak olan Gamescom etkinliği hem dijital hem de fiziksel ortamda gerçekleşecek. Oliver Frese'nin dediği gibi pandemi nedeniyle geleceğimizi karma etkinlikler şekillendirebilir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Akif Ersoy Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akbağ Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Cenk Tosun Metin Oktay Ünal Karaman Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gamescom 2021 etkinliğine dair ilk detayları paylaşıldı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 16:12:31. #1.14#
title