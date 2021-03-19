Gamescom 2021 etkinliğine dair ilk detayları paylaşıldı

Gamescom 2021 organizatörleri etkinliklik hakkında yaptığı açıklamada, bu yıl düzenlecek etkinliğin dijital değil, karma olarak yapılacağını duyurdu. Geçtiğimiz yıl yalnızca dijital olarak gerçekleştirilen etkinlik, bu yıl için hem dijital hem de fiziksel ortamda gerçekleştirilecek. 25-29 Ağustos tarihleri arasında Köln'de gerçekleşecek olan şov hayranlar ve oyun sektöründeki isimler ile tekrar karşılaşacak.

Gamescom 2021 pandemi nedeniyle diğer yıllara göre daha az ziyaretçiyi alanında ağırlayacak. Tüketicilerin en yeni oyuncuları test etmeleri için "dijital sıra sistemi" kullanılacak. Espor yarışmaları, cosplay şovları gibi özel programlar ziyaretçileri bekliyor. Etkinlik Gamescom: Opening Night Live ile başlayacak. Geçtiğimiz yıl düzenlenen dijital etkinliğin açılış gecesinde 2 milyon izleyici tarafından takip edildi.

"GELECEĞİMİZİ KARMA ETKİNLİKLER ŞEKİLLENDİREBİLİR"

GAME Genel Müdürü Felix Falk etkinlik hakkında yaptığı açıklamada "Yaz sonunda oyun hayranları için sahada bir gamescom etkinliğini tekrar mümkün kılmak için çabalıyoruz. Bu vesile ile süper hayranlara ve bu yılın oyunlarının yerinde test edilmesine odaklanacağız. Ayrıca Gamescom 2021, daha da geliştirilen dijital tekliflerle bir kez daha dünya çapında milyonlarca insana ulaşacak." dedi.

Koelnmesse CEO'su Freese de etkinlik hakkında şu yorumlarda bulundu: "Ziyaretçilere ve Gamescom 2021'in katılımcılarına, güvenlik konseptimiz olan #B- SAFE4business ile zaten güvenli bir ticaret fuarı deneyimi sunabileceğimize eminim. Bu konsept, daha küçük etkinliklerde test edildi. Aynı zamanda Gamescom 2020 ve DMEXCO @home gibi diğer ticaret fuarlarında edindiğimiz deneyimlerden de yararlanarak hayranları, ticari ziyaretçileri ve katılımcıları Gamescom 2021 için çevrimiçi olarak etkili bir şekilde bir araya getireceğiz. Çünkü bir şey net; Hibrit etkinlikler geleceği şekillendirecek."

Bu yıl yapılacak olan Gamescom etkinliği hem dijital hem de fiziksel ortamda gerçekleşecek. Oliver Frese'nin dediği gibi pandemi nedeniyle geleceğimizi karma etkinlikler şekillendirebilir.