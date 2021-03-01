Gamers of Future Zula Kadınlar Ligi ikinci sezon kadrosunu tanıttı
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Gamers of Future Zula Kadınlar Ligi ikinci sezon kadrosunu tanıttı

01.03.2021 00:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 00:19
Gamers of Future Zula Kadınlar Ligi ikinci sezon kadrosunu tanıttı

Gamers of Future (GamersofFuture), Zula Kadınlar Ligi ikinci sezon için yeni bir kadro oluşturdu.

Türkiye'nin başarılı espor kulüplerinden olan Gamers of Future Zula Kadınlar Ligi ikinci sezon için yeni bir kadro oluşturdu. 24-26 Şubat arasında Instagram hesabından paylaşımlar yapan kulüp, her gün iki yeni oyuncu duyurdu. 27 Şubat itibariyle ise kadronun tamamını açıkladı. Böylelikle gladyatörler Zula Kadınlar Ligi'ne giriş yapmış oldu.

Gamers of Future Zula Kadınlar Ligi kadrosu:

Yaren 'Lachesis' Demirdo¨gˆenler

Sümeyra 'Lalisa' Kuşdemir

Sena 'Edusa' Açıkgöz

Yazgı 'Arthica' Güngör

Afya 'Vilya' Karakobak

Hande 'Alita' Korkmaz

Playerbros ailesi olarak Gamers of Future Kadın Zula kadrosuna ve tüm kadın esporcularımıza başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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