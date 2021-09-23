Gamers of Future, Yeni VALORANT Kadın takımını duyurdu!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından Gamers of Future, VALORANT arenasında mücadele edecek yeni kadın takımını resmi sosyal medya hesapları üzerinden taraftarları ve takipçileri ile paylaştı.

Yeni kurulan bu kadro ile birlikte Game Changers turnuvasında mücadele edecek organizasyon, bu mücadelede şampiyonluk kupası için yarışacak kadrosunu tanıttı.

Gamers of Future'ın Ladies Valorant Roster VALORANT gladyatörleri ise; Afya "Vilya" Karakobak, Miray "Zessy" Kiret, Gökçe "Vıolet" Kaya, Kübra "Lısztomanıa" Batmaz, Esma "Vıva" Okdemır ve Sahra "Solstafır" Akkoç oldu. Ayrıca takımın koç pozisyonunda Alperen Bazı yer alıyor.

Organizasyon tarafından yapılan resmi Instagram paylaşımına göz atmak isterseniz, buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Game Changers turnuvasında kupaya uzanan isim olmak için mücadelede edecek Gamers of Future Kadın VALORANT takımına, playerbros ekibi olarak başarılar diliyoruz.

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