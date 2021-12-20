İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Yıllık İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı, Valimiz Ömer Faruk Coşkun başkanlığında düzenlendi. GAMER'in yıl boyunca güvenlik kaynaklı acil durumlarda yapmış olduğu çalışmaların ilimiz için önemine değinen Vali Coşkun, GAMER İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Zeki Evin ise toplantıda gerçekleştirdiği sunumda, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu'na bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı, GAMER işlemleri ile ilgili kurumlar arasında koordinasyon gerektiren hususların görüşülmesi, 2022 yılı için yapılacak çalışmaların planlaması, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi. Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Semerci, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıya ayrıca merkez ilçelerimiz dışındaki Kaymakamlarımız da video konferans yoluyla katılım sağladı.

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