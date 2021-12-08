ANTALYA (Habermetre) - T. C.

ANTALYA VALİLİĞİ

İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü

DUYURU

İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Yıllık İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı Antalya Valisi Ersin Yazıcı Başkanlığında toplandı.

Antalya İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nin (İl GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu toplantısı Valimiz Sayın Ersin Yazıcı'nın başkanlığında yapıldı.

Sekreteryasını İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Süleyman Uysal'ın yaptığı toplantı Vali Yardımcısı Dr. Atıf Çiçekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı, İl Afet ve Acil Durum Müdürü, İl Göç İdaresi Müdürü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü'nün katılımlarıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başöğretmen Atatürk Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Valimiz Sayın Ersin Yazıcı'nın açılış konuşmasını yapmasını müteakip İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Süleyman Uysal tarafından katılımcılara İl GAMER brifingi verildi. Daha sonra ana gündem olarak İl Acil Durum Planlaması'nın yapılması konusu ele alındı. Katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda planlama usulü netleştirildi.

Tüm duyurular için tıklayınız...

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet