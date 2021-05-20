GAMER İl İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
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GAMER İl İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

GAMER İl İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İl İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Mersin valisi Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İl İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Mersin valisi Ali İhsan Su başkanlığında yapıldı.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezinde bulunan İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ile GAMER yetkilileri katıldı.

Toplantıda, Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili Cengiz Berçem, İl GAMER Yönergesi hakkında sunum yaptı. Bir önceki toplantı kararlarının değerlendirildiği toplantıda; GAMER uygulaması esnasında karşılaşılan sorunlar, GAMER İl İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulunun görevlerinin değerlendirilmesi, Mersin'de meydana gelen olayların geri bildiriminde yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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