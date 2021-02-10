Gamer Arena'nın düzenleyeceği Şubat Ayı turnuva takvimi açıklandı

19 farklı oyunlarıyla 182.000'den fazla oyuncuya hitap eden hem oyuncuları sosyalleştiren hemde oyun heyecanını zirveye çıkaran Gamer Arena, Şubat ayında 8 farklı oyun kategorisinde sıralama turnuvası yapacağını duyurdu. 37.500 GA Coin yani 3.750 TL'lik bir ödülü bulunan turnuvada oyuncular 8 farklı oyunda mücadele edecekler.

37.500 GA Coin'lik ödülün dağıtılacağı Gamer Arena tarafından düzenlenen turnuvaların takvimi açıklandı. Wild Rift, Pubg Mobile, Kafa Topu2, Zula ve Valorant turnuvalarının yapılacağı etkinlik 10 Şubat itibarıyla başlıyor.

GAMER ARENA TURNUVA TAKVİMİ

Gamer Arena Wild Rift:

Turnuvanın başlangıç tarihi 10.02.2021 – 3.02.2021 olarak belirlendi. Turnuvanın ödülü ise 5.000 GA coin ve bu tarihler aralığında en çok oyun kazanan 10 oyuncu para ödülünü kasasına götürmüş olacak.

Gamer Arena Kafa Topu2:

09.02.2021 – 12.02.2021 tarihleri arasında başlaması beklenen mobil oyun platforumunda ise ödülün rakamı 5.00 GA Coin olarak belirlendi. Belirlenen tarihlerde hangi 10 oyuncu çok kazanırsa ödülün sahibi olacak ve 10 oyuncuya ödül dağıtılacak.

Gamer Arena Basketbol Arena:

13.02.2021 – 16.02.2021 tarihleri arası başlaması beklenen yine mobil platform oyununun ödülü 5.000 GA Coin. 3 gün boyunca en çok maç kazanan 10 oyuncu sıralamasına göre ödülü kasasına götürecek.

Gamer Arena Pubg Mobile:

17.02.2021 – 19.02.2021 tarihlerinde gerçekleşecek turnuva neredeyse her oyuncunun sevdiği ve merakla beklediği oyun konumunda. Pugb Mobile'da ödülün miktarı ise 5.000 GA Coin.3 günlük sürede en çok maç kazanan 10 oyuncuya sıralamalarına göre ödüllerini alacak.

Gamer Arena Zula:

19.02.2021 – 20.02.2021 tarihlerinde başlayacak olan turnuvanın ödülü 5.000 GA Coin. En çok maç kazanan 10 oyuncu belirlenen sıralara göre ödüllerinin sahibi olacak.

Gamer Arena VALORANT:

21.02.2021 – 23.02.2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan turnuva başka bir bilgisayar platformunda gerçekleşmesi bekleniyor.Turnuvanın ödülü ise 5.000 GA Coin. En çok oyun kazanan 10 oyuncu ödülün sahibi olacak.

Gamer Arena FIFA 21:

26.02.2021 – 28.02.2021 tarihinde başlaması beklenen turnuva PlayStation platformunda gerçekleştirilecek. Turnuvanın ödülü ise 5.000 GA Coin. Bu tarihler arasında en çok maç kazanan 10 oyuncu ödülü kasasına götürecek.

Gamer Arena Rocket League:

26.02.2021 – 28.02.2021 tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen turnuva belirliten tarihler aralığında bilgisayar formatında gerçekleştiriecek. Turnuvanın ödülü ise 5.000 GA Coin.2 günlük sürede en çok maç kazanan 10 oyuncu sıralamasına göre ödülün sahibi olacak.