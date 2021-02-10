Gamer Arena'nın düzenleyeceği Şubat Ayı turnuva takvimi açıklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Gamer Arena'nın düzenleyeceği Şubat Ayı turnuva takvimi açıklandı

10.02.2021 17:00 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:03
Gamer Arena'nın düzenleyeceği Şubat Ayı turnuva takvimi açıklandı

19 farklı oyunlarıyla 182.000'den fazla oyuncuya hitap eden hem oyuncuları sosyalleştiren hemde oyun heyecanını zirveye çıkaran Gamer Arena, Şubat ayında 8 farklı oyun kategorisinde sıralama turnuvası yapacağını duyurdu. 37.500 GA Coin yani 3.750 TL'lik bir ödülü bulunan turnuvada oyuncular 8 farklı oyunda mücadele edecekler.

37.500 GA Coin'lik ödülün dağıtılacağı Gamer Arena tarafından düzenlenen turnuvaların takvimi açıklandı. Wild Rift, Pubg Mobile, Kafa Topu2, Zula ve Valorant turnuvalarının yapılacağı etkinlik 10 Şubat itibarıyla başlıyor.

GAMER ARENA TURNUVA TAKVİMİ

Gamer Arena Wild Rift:

Turnuvanın başlangıç tarihi 10.02.2021 – 3.02.2021 olarak belirlendi. Turnuvanın ödülü ise 5.000 GA coin ve bu tarihler aralığında en çok oyun kazanan 10 oyuncu para ödülünü kasasına götürmüş olacak.

Gamer Arena Kafa Topu2:

09.02.2021 – 12.02.2021 tarihleri arasında başlaması beklenen mobil oyun platforumunda ise ödülün rakamı 5.00 GA Coin olarak belirlendi. Belirlenen tarihlerde hangi 10 oyuncu çok kazanırsa ödülün sahibi olacak ve 10 oyuncuya ödül dağıtılacak.

Gamer Arena Basketbol Arena:

13.02.2021 – 16.02.2021 tarihleri arası başlaması beklenen yine mobil platform oyununun ödülü 5.000 GA Coin. 3 gün boyunca en çok maç kazanan 10 oyuncu sıralamasına göre ödülü kasasına götürecek.

Gamer Arena Pubg Mobile:

17.02.2021 – 19.02.2021 tarihlerinde gerçekleşecek turnuva neredeyse her oyuncunun sevdiği ve merakla beklediği oyun konumunda. Pugb Mobile'da ödülün miktarı ise 5.000 GA Coin.3 günlük sürede en çok maç kazanan 10 oyuncuya sıralamalarına göre ödüllerini alacak.

Gamer Arena Zula:

19.02.2021 – 20.02.2021 tarihlerinde başlayacak olan turnuvanın ödülü 5.000 GA Coin. En çok maç kazanan 10 oyuncu belirlenen sıralara göre ödüllerinin sahibi olacak.

Gamer Arena VALORANT:

21.02.2021 – 23.02.2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan turnuva başka bir bilgisayar platformunda gerçekleşmesi bekleniyor.Turnuvanın ödülü ise 5.000 GA Coin. En çok oyun kazanan 10 oyuncu ödülün sahibi olacak.

Gamer Arena FIFA 21:

26.02.2021 – 28.02.2021 tarihinde başlaması beklenen turnuva PlayStation platformunda gerçekleştirilecek. Turnuvanın ödülü ise 5.000 GA Coin. Bu tarihler arasında en çok maç kazanan 10 oyuncu ödülü kasasına götürecek.

Gamer Arena Rocket League:

26.02.2021 – 28.02.2021 tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen turnuva belirliten tarihler aralığında bilgisayar formatında gerçekleştiriecek. Turnuvanın ödülü ise 5.000 GA Coin.2 günlük sürede en çok maç kazanan 10 oyuncu sıralamasına göre ödülün sahibi olacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Şeyma Subaşı Burcu Biricik Bülent Serttaş
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Ünal Karaman Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gamer Arena'nın düzenleyeceği Şubat Ayı turnuva takvimi açıklandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 17:03:32. #1.16#
title